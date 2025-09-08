AKP'li Şamil Tayyar'dan sert çıkış! 'Tanıtırlar...'

'Kayyum' Gürsel Tekin'in bugün CHP İstanbul İl Başkanlığına gidecek olması sebebiyle polisin güvenliği gerekçe göstererek binayı ablukaya alması ve CHP'lilerin bina önünde bekleyişi gündemdeki yerini koruyor. AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan gelen sert 'CHP' çıkışı dikkat çekti.

'Kayyum' tartışması son bulmuyor. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının polis ablukasına alınması ve çevresindeki gösterilerle ilgili, hukuka aykırı davranışların ve sokakların terörize edilmesinin asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Mahkemenin 'kayyum' kararına uyulması gerektiğini ifade eden Tayyar, "Sokakları terörize etmeye çalışırsanız buna izin vermezler" dedi.

'DEVLETİ TANIMIYORSANIZ SİZE TANITIRLAR...'

AKP'li ismin 'Devleti tanımıyorsanız size tanıtırlar' çıkışı da dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar'ın açıklaması şöyle

"Beğenmeyebilirsiniz. Kızıp öfkelenebilirsiniz. Ama mahkeme kararına uymak zorundasınız. Kararı ‘tanımıyorum’ diyemezsiniz. Kararın uygulanmasına ‘işgal’ hiç diyemezsiniz. Mücadelenizi hukuk dışına kaydırır, sokakları terörize etmeye çalışırsanız buna izin vermezler.

Devlet de izin vermez toplum da izin vermez. Siyaseten de meşruiyetinizi kaybedersiniz. Kriminal eylemlerden siyaset üretmeyi düşünen aklınızı da kaybedersiniz.

Belli ki devleti de toplumu da tanımıyorsunuz. Size tanıtırlar, yazık etmeyin, hukuk zemininden ayrılmayın."

