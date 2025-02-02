AKP'li Şamil Tayyar'dan teğmenlerin ihracı sonrası dikkat çeken paylaşım!

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedikleri için ihraç edilen teğmenler Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Eski AKP'li vekil Şamil Tayyar da konuya ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"AK Parti, askeri vesayeti/müesses nizamı çatışma siyasetiyle alt etti" diyen Şamil Tayyar, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Eski partisi için "Hem iktidar hem muktedir" diyen Tayyar şu ifadeleri kullandı:

AK Parti, askeri vesayeti/müesses nizamı çatışma siyasetiyle alt etti.

Doğru yaptı.

Yıllarca iktidar olduğu halde muktedir değildi, kazandığı bu güç oyununda en büyük motivasyonu milletin güçlü iradesiydi.

Bugün.

Hem iktidar hem muktedir.

Atatürk sonrası yılların en güçlü siyasi varlığı.

Şartlar değişti.

Artık, anti demokratik ortamdaki çatışma stratejisinin, milli iradenin egemen olduğu ortamda raf ömrünün dolduğu kanaatindeyim.

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Zira, başlangıçta doğru sonuç üreten strateji, yeni şartlarda aynı sonucu doğurmaz.

Bu bağlamda toplumsal ve siyasi tansiyonun düşürülmesinde kanımca fayda vardır.

Ayrıca, siyaset gündemindeki belirleyici rol, siyaset kurumuna ait olmalıdır.

Başka kurumlar, devletin, toplumun ve siyasetin rotasını belirlerse, demokrasimiz büyük yara alır.

Özetle.

Sivil siyaset, gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen olmalıdır.