AKP'li Tokat Belediyesinden toplu taşımaya büyük zam

Kenan KAYHAN-TOKAT/ Yeniçağ

AKP'li Tokat Belediyesi şehir içi halk minibüslerinin indi bindi fiyatlarına %66,67 oranında zam yaptı. Tek binişlik bilet 9 TL’den 15 liraya, Tok-kart sivil 7.80 TL’den 12,50 liraya, Tok-kart kampüs ve öğrenci 6.50 TL’den 9,50 liraya yükseldi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada "Tokat belediyesinin Ağustos ayı meclis toplantısında almış olduğu karar sonrası akaryakıt, tamir bakım ve amortisman giderlerinin artışındaki yüksek maliyetler araştırılmış olup hem toplu taşıma yapan esnafımızı, hem de halkımızı en az etkileyecek şekilde belirlenmiştir" denildi.

Belediye’nin fahiş zammı sosyal medyada tepkilere sebep oldu.