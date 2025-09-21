AKP'li üyenin skandal hatası seçimi CHP'ye kazandırdı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li üyenin skandal hatası seçimi CHP'ye kazandırdı!

Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki Başkan Vekili seçiminin kaderini AKP'li üyelinin yazım yanlışı tayin etti.

Bayrampaşa'daki seçimde AKP'nin adayına oy veren bir üye oy verdiği adayın ismini bir türlü düzgün yazamadı.

AKP'li üyenin yaptığı basit hata seçimlerin kuraya kalmasına neden oldu.

Bayrampaşa Belediyesi'yle ilgili yeni gelişme! Başkan vekili kurayla belirlendiBayrampaşa Belediyesi'yle ilgili yeni gelişme! Başkan vekili kurayla belirlendi

CHP’nin 18, AK Parti ile MHP’nin toplam 15 üyesi bulunan belediye meclisinde CHP’den istifa eden 4 de bağımsız üye var.

dsds.jpg

Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki Başkan Vekili seçiminde, ilk turda AKP'li adaya oy veren bağımsız üye sonraki üç turda aynı adayın ismini geçersiz şekilde yazdı.

ic-resim.jpg

1. Tur: İbrahim Akın (Geçerli)

2. Tur: İbrahim Akı (Geçersiz)

3. Tur: İbahim Akın (Geçersiz)

4. Tur: İbrahim / Akın (Geçersiz)

Bu şekilde seçim kuraya kalmış oldu.

Son Haberler
Tedesco'dan Fenerbahçe taraftarına özür! Puan kaybının sebebini açıkladı
Tedesco'dan Fenerbahçe taraftarına özür! Puan kaybının sebebini açıkladı
Erbakan'dan iktidara salvolar...
Erbakan'dan iktidara salvolar...
Şota Fenerbahçe maçını böyle yorumladı: 'Ayakta kalan bir Kasımpaşa izledik'
Şota Fenerbahçe maçını böyle yorumladı: 'Ayakta kalan bir Kasımpaşa izledik'
Fenerbahçe cephesinde 5 yıl sonra bir ilk!
Fenerbahçe cephesinde 5 yıl sonra bir ilk!
Bursaspor farklı kazandı, seriyi sürdürdü
Bursaspor farklı kazandı, seriyi sürdürdü