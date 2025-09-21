AKP'li üyenin skandal hatası seçimi CHP'ye kazandırdı!

Bayrampaşa'daki seçimde AKP'nin adayına oy veren bir üye oy verdiği adayın ismini bir türlü düzgün yazamadı.

AKP'li üyenin yaptığı basit hata seçimlerin kuraya kalmasına neden oldu.

Bayrampaşa Belediyesi'yle ilgili yeni gelişme! Başkan vekili kurayla belirlendi

CHP’nin 18, AK Parti ile MHP’nin toplam 15 üyesi bulunan belediye meclisinde CHP’den istifa eden 4 de bağımsız üye var.

Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki Başkan Vekili seçiminde, ilk turda AKP'li adaya oy veren bağımsız üye sonraki üç turda aynı adayın ismini geçersiz şekilde yazdı.

1. Tur: İbrahim Akın (Geçerli)

2. Tur: İbrahim Akı (Geçersiz)

3. Tur: İbahim Akın (Geçersiz)

4. Tur: İbrahim / Akın (Geçersiz)

Bu şekilde seçim kuraya kalmış oldu.