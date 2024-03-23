AKP'li vatandaşın Erdoğan'a sitemi: 'Elinde tüm imkanlar varken 3 tane markete ses çıkartamayan Erdoğan nerede?

Sokak röportajında konuşan eski AKP'li bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştirilerde bulundu. Vatandaş, "Elinde hiçbir imkan yokken e-muhtıraya karşı çıkan Erdoğan'ı arıyorum ben. O Erdoğan nerede, elinde tüm imkanlar varken 3 tane markete ses çıkartamayan Erdoğan nerede? Neden oy vereyim ben?" şeklinde konuştu.

Vatandaşın bu sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi performansı ve icraatlarına yönelik eleştirileri yansıtıyor. Özellikle ekonomik zorluklar ve günlük hayatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle artan eleştiriler, siyasi gündemin önemli bir parçasını oluşturuyor.