AKP’li ve MHP’li bürokratlar karşı karşıya geldi. 'Ayrımcılığa uğruyoruz' diyerek isyan ettiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde AKP’li ve MHP’li bürokratların karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Kamu-Sen üyesi bürokratlar, atama, nakil ve görevde yükselme işlemlerinde ayrımcılığa maruz kaldıklarını, sürüldüklerini ve baskı gördüklerini belirtiyor. MHP’li bürokratlar, Memur Sen üyesi AKP’li bürokratları suçluyor.

Hatta uzun süredir devam eden sürtüşmeye dair MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Kamu-Sen 17 Ağustos 2023 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir yazı gönderdi. BirGün’ün ulaştığı yazıda, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde görevli memurlar ile bürokratların emekli olmaya zorlandığı, sendikal tercihlerinden dolayı cezalandırıldığı ve baskı gördüğü” ifade edildi. Yazının dikkat çeken kısımları ise şu şekilde:

Memur Sen üyeleri liyakat, ehliyet, adalet, tarafsızlık, ve sınav şartları göz ardı edilerek atanıyor.

Türkiye Kamu-Sen üyelerine karşı tehditvari bir yaklaşım var. Göz dağı veriliyor, istifa ettiriliyorlar.

Türkiye Kamu-Sen üyelerine mobbing uygulanıyor.”