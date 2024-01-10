AKP'li vekilden Fatih Altaylı'ya ağır sözler. Hakaret edip seçim öncesi "dış güçler" mevsimini açtı

'Şehitlere rahmet Filistin’e destek’ yürüyüşünde tevhid bayrağı açtığı için İsmail Aydemir’in üniversiteli bir genç tarafından yumruklanması olayının ardından “Ellerine sağlık” paylaşımını yapan Fatih Altaylı’ya, AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Alçak” dedi.

Kocaeli Barış Gazetesi’nden Merve Dişli’nin aktardığına göre, dün Karşıyaka Kültür Merkezi’nde yapılan AKP Başiskele İlçe Dayanışma Toplantısı’nda konuşan Mehmet Akif Yılmaz, "Medyada da bir el devreye girdi. ‘Eline sağlık’ diyor Fatih Altaylı alçağı" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Galatasaray maçıyla toplumu birbirine düşürmek için senaryoların devreye sokulduğunu söyledi ve "İsrail’in etki ajanlarıyla, zihinleri kiralanmış kişilerin harekete geçirildiğini görüyoruz.” dedi.

“Kelime-i Tevhid bayrağını bizi birleştiren bayrak, uğrunda öldüğümüz bu bayrağı bile kullanarak şucu bucu diyerek birbirine kırdırmanın senaryolarını görüyoruz.” ifadelerini kullanan Yılmaz, provokasyonların artacağını düşündüğünü iletti.

“SEÇİM SÜRECİNDE PROVOKASYONLAR ARTACAK”

Seçim sürecinde provokasyonların artacağını iddia eden Yılmaz, “Gizli bir el devreye giriyor. Medyada da bir el devreye girdi. ‘Eline sağlık’ diyor Fatih Altaylı alçağı. Bunların sayıları çok ama biz millet olarak her alanda ve sosyal medyada bu birlik ve beraberliğimizi çoğaltmak zorundayız. Birlik ve beraberlik bozuldu mu her oyun kuruluyor." söyleminde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakın derneklerin katıldığı, ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ isimli yürüyüşe katılıp tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir, darp edilmişti. Bunun üzerine gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından, “Eline sağlık” yazan bir paylaşım yapmıştı.

Paylaşımı ve Youtube hesabındaki sözleri sebebiyle hakkında iki ayrı soruşturma başlatılan Altaylı, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün karakola imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.