AKP'li vekil gazeteciye hakaretler yağdırdı. 'Aşağılık şerefsiz haysiyetsiz'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li vekil gazeteciye hakaretler yağdırdı. 'Aşağılık şerefsiz haysiyetsiz'

AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, gazeteci Ferit Demir'e sosyal medyadan hakaretler yağdırdı.

AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ve gazeteci Ferit Demir sosyal medyada tartıştı.

AKP'li Nazırlı bu yıl 250 çocuğu sünnet ettireceğini sosyal medya platformu X’den duyurdu. Nazırlı, “Bu yaz 250 yavrumuzu sünnet ettireceğim. Sünnetler benden hediyeler iş adamlarımızdan Toplu sünnet düğünü ile yavrularımızı sevindirelim. Vekil abileriniz de kirve olur mu?" ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Demir, Nazırlı'nın paylaştığı twete yanıt olarak, "Sünnetleri ben yaptıracağım diyorsunuz, bir sonraki satırda hediyeleri de iş insanlarından diyorsunuz. Bence açık olun ve deyin ki ihale verdirdiğimiz iş insanları bütün sünnet masraflarını karşılayacak bizde kirve olacağız. Sünneti yaptıracak o iş insanları kim merak ediyoruz?" sorusunu sordu.

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Nazırlı'nın bu yanıt karşısında Demir'e cevabı sert oldu. Nazırlı "Terbiyesizlik yapma! Ne ihalesi aşağılık herif" diyerek gazeteciye hakaret etti.

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Demir, uğradığı hakaret üzerine Nazırlı'yı dava edeceğini ifade ederek, "Bunun hesabını yargıda vereceksin söylediğin o sözler sana yakışır. Hediyeleri iş insanlarından diye yazan sensin.. işte halkın vekili işte üslup” ifadelerini kullandı.

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Nazırlı, ise Demir'in bu sözlerinden sonra hakaretlerine devam etti. Demir, Nazırlı'nın AKP Elazığ Milletvekili olduğunu hatırlattı.

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