AKP’li vekilin Boğaz’daki villasına kıyamadılar

İstanbul Vaniköy'de Adnan Oktar'ın el konulan villasını yıkarak yeniden inşa eden Rus oligarkın kaçak yapısı yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu kaçak yapı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı. Ancak Çanakkale'de, 18 Mart Köprüsü'nün hemen yanında bulunan AKP Milletvekili Ayhan Gider'in yaptırdığı kaçak villaya göz yumuluyor.

6 AY VİLLAYA DOKUNULMADI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapı kayıt belgesini iptal etmesine rağmen 6 aydır villaya müdahale edilmedi. Bir vatandaşın ihbarı üzerine kaçak olduğu tespit edilen villa için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yıkım kararı aldı ve Mart 2024'te ilgili birimlere yıkım yazısı gönderildi. Ancak geçen 6 ayda villaya dokunulmadı.

Yıkılması beklenen villada genişletme çalışmaları yapıldı. AKP'li vekil, kaçak villasına teras ekledi. Terası yapan usta, "Çanakkale milletvekilimiz Ayhan Gider beyin teras uzatması karkas işi hayırlı olsun" diyerek kaçak villadaki tadilatı paylaştı.

AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gazeteci Veli Toprak açıklamada, "Evi ben yapmadım, satın aldım. İmar affından faydalanmış bir ev satın aldım. Badanası, boyasını, pencere kapısını değiştirdim" dedi.

KARDEŞİ FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Kaçak villanın sahibi AKP'li Ayhan Gider'in kardeşinin de FETÖ bağlantısı nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ihraç edildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın konuyla ilgili soru önergesini yanıtlayarak, 1. Sınıf Emniyet Müdürü kadrosunda olan Aydın Gider'in 6 Ocak 2017 tarihinde KHK ile görevden alındığını bildirdi.