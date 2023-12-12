AKP’li yetkililerden Faruk Koca hakkında ilk açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Süper Lig’de dün akşam oynanan MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından, Ankaragücü başkanı Faruk Koca’nın maçın hakemine attığı yumruk hakkında açıklamalarda bulunan Çelik, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın eski milletvekilleri olmasının bu konuda bir değerlendirme yapmalarını gerektirdiğini söyledi.

“FARUK KOCA'NIN PARTİMİZDEN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİN KURULU'NA SEVKİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamayla şiddete karşı olduklarını güçlü şekilde vurguladığını, Hakem Meler ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini anımsatan Çelik, şunları söyledi,

“Bu fiili saldırıyla ilgili olarak, olgular ve tespitler çerçevesinde bir disiplin suçu kanaati oluşmuştur. Bu şiddet olayının parti tüzüğünün 117/1 maddesinde yer alan 'partinin tüzük ve programına demokrasi, insan hakları ve hukukun evrensel temel kural ve normlarına aykırı faaliyetlere katılmak, destek olmak yahut bizzat aykırı eylem ve işlemlerde bulunmak' şeklinde tanımlanan disiplin suçuna girdiğine karar verilmiştir. Tüzüğün 119. maddesi uyarınca Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine, MKYK tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Bu hadiseden büyük bir üzüntü duyduğumuzu hayatın hiçbir alanında şiddeti kabul etmeyeceğimiz gibi kuşkusuz sporda bunu hiçbir şekilde mazur göremeyeceğimizi bir kere daha ifade ediyoruz. Tabii ki Ankaragücü köklü bir kulüp. Bu şiddet olayı Ankaragücü'ne mal edilemez. Bütün kulüplerimizin şiddeti reddetmesi ve bu şiddet olaylarına karşı topyekun bir tutum alması gerekir. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın partimizden ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevki kararlaştırılmıştır."

Çelik, Faruk Koca hakkındaki konuşmalarının ardından TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaparken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ VE SAYIN BAHÇELİ ARASINDA HİÇBİR PROBLEM YOK”

Cumhur İttifakı’nda bir sorun olup olmadığı hakkında açıklamalar yapan Çelik, "Cumhur İttifakı’nda bir sorun söz konusu değil. AK Parti heyeti ile MHP heyeti arasında birçok görüşme yapıldı. Gayet anlayış ve ortak hedefe yönelik görüşmeler yapıldı. Heyetler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Son aşamaya gelindi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli arasında hiçbir problem yok. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu ayın 3’üncü haftasından itibaren açıklamalar yapmaya başlarız’ dedi. Sayın Erbakan’ın ziyaretiyle ilgil gündem yerel seçim” dedi.

"İSRAİL YASA DIŞI FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR"

Gazze'de insanlık dramının devam ettiğini söyleyen Çelik, bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını belirtti. Çelik, başta çocuklar olmak üzere sivillerden sağlık kuruluşlarında çalışanlara kadar çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları söyledi,

"İsrail, bütün bu katliamları yaparken yasa dışı faaliyetlerine de başka açıdan devam ediyor. Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alanda yaklaşık 1800 konut inşa etme planını İsrail hükümeti onaylamış. Yani bir yandan bu katliamlar devam ediyor bir yanda da Filistinlilerin topraklarına el koyma şeklindeki devlet eliyle hırsızlık faaliyeti de aynı şekilde devam ediyor. UNICEF Sözcüsü, İsrail tarafından ilan edilen güvenli bölgelerde bile su ve en temel ihtiyaçlara ulaşımın kısıtlandığını açık bir şekilde beyan ediyor. Bu tabii ki açık bir şekilde soykırımdır, İsrail güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu, dünyanın gözü önünde, hukuk devletini, uluslararası hukuku tanıdığını söyleyen Batılı devletlerin eliyle gerçekleşmektedir."