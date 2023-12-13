AKP’li Mehmet Metiner, hakeme yumruk atan Faruk Koca'yı savundu: Gazze hakkında tek laf etmeyenler...

AKP’li eski Milletvekili Mehmet Metiner, Haber Global'de katıldığı programda Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Rize maçının bitiş düdüğüyle birlikte hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'yı savundu.

Saldırıyı eleştirenleri ise suçlayan Metiner, Koca'yı yıllardır tanıdığını ve efendi bir kişi olduğunu söyledi.

Koca’nın “Öfkesine yenik düştüğünü” ileri süren Metiner, "Faruk Koca'nın attığı yumruktan dolayı şiddete karşı olduğunu söyleyenlerin Gazze'de 67 günden beri insanlar katledilirken bu konuda tek bir laf ettiğini duydunuz mu?" dedi.

AKP’li Metiner ayrıca, Koca'nın tutuklanmasını savunanlara, "Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını düşünenler, Koca'nın çıkarılmamasını savunuyor." suçlamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, saha ortasına kadar gelerek hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Başkan Koca, Rizespor maçının ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı. Saldırının ardından Halil Umut Meler'in sol gözü morardı. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz" denildi.

Olayın ardından; Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Faruk Koca ile birlikte 2 kişinin daha tutuklandığını duyurdu.