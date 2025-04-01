AKP’lilerden şoke eden İmamoğlu başvurusu! Gözlerini bu sefer buna diktiler…

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’nun boykot çağrısı sonrasında AKP'ye yakın trollerden biri olan avukat Burak Bekiroğlu, İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne UYAP üzerinden başvuru yolladıklarını açıkladı.

TROLLER HAREKETE GEÇTİ

9 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımları AKP’li trolleri rahatsız etmeye başladı. Öyle ki bazı avukatlar, 'boykot çağrısını' gerekçe göstererek kapatma başvurusunu bile yaptı. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Burak Bekiroğlu, İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne UYAP üzerinden başvuru yolladıklarını söyledi.

Bekiroğlu, şunları dile getirdi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından tespit edilen yolsuzluklar neticesinde, çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı olduğu iddia ve gerekçesiyle , kendisiyle birlikte hareket eden 50 kişiyle beraber tutuklanan, şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, cezaevinden verdiği talimatlar doğrultusunda iddia olunan örgütün amaçları, prensipleri ve hedefleri doğrultusunda cezaevinden verdiği talimatla X hesabını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, ülkemizdeki faaliyet yürüten yerli firmalara yönelik, boykot çağrısı yaparak, ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği, aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ettiği tespit edildiğinde dolayı, şahsın X hesabının yargılama sonuna kadar Türkiye’den erişime kapatılması talebiyle, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ine UYAP üzerinde başvuru yollanmıştır."

????KAMUOYUNA DUYURULUR;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından tespit edilen yolsuzluklar neticesinde, çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı olduğu iddia ve gerekçesiyle , kendisiyle birlikte hareket eden 50 kişiyle beraber tutuklanan, şüpheli… https://t.co/alO4Q72Ge3 — |Burak Bekiroğlu (@burakbekiroglu) March 31, 2025

MÜCAHİR BİRİNCİ’DEN İLK ADIM GELMİŞTİ

Kapatma girişimine ilk adımı ise AKP'li Mücahit Birinci, muhalefetin "boykot" çağrılarına karşılık, firmalara çağrı yaptı ve İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması gerektiğinin altını çizmişti.