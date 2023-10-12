AKPM Türkiye’ye Osman Kavala’nın salıverilmesi için süre verdi. Savcıdan cezaevi görevlisine kadar ağır kişisel yaptırım kararları

Karara göre, Kavala Ocak 2024’e kadar salıverilmezse Türkiye delegasyonu AKPM’de oy hakkını yitirecek. Ayrıca, Kavala’nın hapsedilmesinde rolü olan kamu görevlileri Avrupa ülkelerinde kovuşturmaya tabi tutulacak.

Karar 2/3 çoğunlukla kabul edildi

AKPM, “Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması” başlıklı karar tasarısını, 62 üyenin oy kullandığı oturumda 44’e 18 oyla kabul etti. Karar tasarısı, Türkiye’nin AİHM kararını uygulamamaktaki ısrarı dolayısıyla Avrupa Konseyi üyesi ve gözlemci devletlere ve Avrupa Birliği’ne Türkiye’ye yönelik bir çağrıyı da içeriyordu.

Karar ne diyor?

"Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısı" başlıklı karar tasarısı (Doc. 15841 10/10/2023) Türkiye'nin Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını uygulamamaktaki ısrarı dolayısıyla Avrupa Konseyi üyesi ve gözlemci Devletlere ve Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yönelik aşağıdaki yaptırımları da kapsayan bir çağrının kabulünü öngörüyordu. Tasarı değişiklik olmaksızın kabul edildi.

Karar tasarısı AKPM Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu raportörü Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'ndan Avusturyalı parlamenter Petra Bayr tarafından kaleme alınmış ve Komisyon tarafından Meclise taşınmıştı.

Karar Avrupa Konseyi üyesi ve gözlemci devletler ile Avrupa Birliği'ni şu yaptırımları gerçekleştirmekle yükümlü kılıyor:

14.1 İnsan hakları savunucusu Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için Türk makamlarıyla en üst düzeyde ilişki kurulması;

14.2 Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunmasına yönelik iyileştirmeleri desteklemek için acilen harekete geçilmesi;

14.3 Osman Kavala ve diğer siyasi mahkumların Türkiye'de yasadışı ve keyfi olarak özgürlüklerinden mahrum bırakılmasına polis memuru, savcı, hakim, cezaevi görevlisi yada başka görevlerde bulunanlar olarak katkıda bulunan herkesi şahsen hedef alarak yaptırım uygulamak üzere "Magnitsky mevzuatı" veya diğer yasal araçların uygulamaya sokulması;

15. Bu temel konu aynı zamanda Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki diyaloğun bir parçasıdır ve bu bağlamda Meclis, Avrupa Birliği'ni, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı bir toplumda çoğulculuğu teşvik eden çalışmalara öncelik verilmesi doğrultusunda Türkiye'ye mali desteğini belirlerken bu ciddi durumu tam olarak dikkate almaya çağırır.

16. Osman Kavala'nın 1 Ocak 2024 tarihine kadar cezaevinden tahliye edilmemesi halinde, bu Meclis, 2024'ün ilk Oturumunda Türk delegasyonunun yeterlik belgelerine itiraz etme yetkisini hatırlatır.

17. Meclis, Bakanlar Komitesi, Genel Sekreter ve Türkiye ile Kavala kararının uygulanmasını sağlamak ve bir bütün olarak Sözleşme sisteminin korunmasını ve nihayetinde kuruluşun güvenilirliğini güvence altına almak üzere , Reykjavik Deklarasyonu ve Mahkeme kararlarının uygulanmasına verilen önem doğrultusunda yakın işbirliği içinde çalışmaya hazırdır.

Yaptırımlar neler?

Kararda yer alan yaptırımlardan en önemlileri şunlar:

Osman Kavala ve diğer siyasi mahkumların Türkiye’de yasadışı ve keyfi olarak özgürlüklerinden mahrum bırakılmasına polis memuru, savcı, hakim, cezaevi görevlisi ya da başka görevlerde bulunanlar olarak katkıda bulunan herkes, Avrupa ülkelerinde bu eylemleri nedeniyle kovuşturmayla karşı karşıya kalacak. Bu bağlamda, AKPM üye ve gözlemci devletlerin “Magnitsky mevzuatlarını” ya da benzer hukuki mekanizmaları kullanmalarını istiyor.

Osman Kavala 1 Ocak 2024’e kadar tahliye edilmediği takdirde 2024 Kış Oturumu’nda Türkiye delegasyonu AKPM’de oy kullanma haklarından yoksun kalacak.

Magnitsky yaptırımları, insan hakları ihlallerine karışan bireyleri hedef alıyor. ABD’de 2012 yılında yürürlüğe giren ve vize yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlar öngören yasanın bir benzeri 7 Aralık 2020 tarihinde AB tarafından hazırlandı. Ancak AKPM, Magnitsky yaptırımı çağrısında bulunsa da kararı uygulama yetkisi üye ve gözlemci ülkelere ait. Üye ve gözlemci devletlerin bu çağrıya olumlu karşılık vermeleri şimdilik beklenmiyor.