Fatih Terim basıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim basıldı
Panathinaikos taraftarı, AEK karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası dün Aris'e de 1-0 yenilince çılgına döndü. Öfkeli taraftarlar, Fatih Terim'i istifaya çağırmak için tesisleri bastı.

Yunanistan Şampiyonluk Turu'nda Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Aris'e 1-0 mağlup oldu.

AEK'e 3-0 kaybedilen maç sonrası alınan bu mağlubiyet Panathinaikos'un şampiyonluk umutlarını mucizelere bıraktı.

AEK, bitime 2 hafta kala 75 puanla liderliğini sürdürdü.

AEK'i 71 puanla Panathinaikos, birer maçı eksik takımlardan 71 puanla PAOK ve 70 puanla Olympiakos takip etti.

Aris ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.

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FATİH TERİM ISLIKLANDI
Teknik direktör Fatih Terim, alınan sonuca çıldırırken, elindeki telefonu hızla yere fırlattı.

Atina kulübünün taraftarları ise maç sonu Fatih Terim'e büyük tepki gösterdi.

Terim, yayıncı kuruluşa verdiği röportaj sonrası tünele doğru giderken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

''GÖRMEDİĞİM BİR ŞEYDİ''
Fatih Terim ise, "Tabii ki haklı, öyle bir anda çıktım ki yayıncı kuruluşa... Öyle bir anda çıktık ki zaten reaksiyon olması gerekiyordu. Herkesin reaksiyonunu ben aldım. Hayatımda hiç olmamıştı bana. Demek ki yaşınız kaç olursa olsun bazı şeyleri yaşıyorsunuz. Görmediğim bir şeydi açıkçası ama hayat insana her yaşta bir şey öğretiyor." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR TESİSLERİ BASTI
'İyi ki Beşiktaş var' hesabının yaptığı paylaşıma göre; Panathinaikos taraftarı, dün alınan ağır mağlubiyet sonrası bugün tesisleri bastı.

Acilen Fatih Terim’i istifaya çağıran topluluk bu adamdan bizi kurtarın diye kulübe açık çağrı yaptı.

İşte o tezahüratlar:
-Köyüne dön çakma imparator.
-Kendini aklamak için geldin şimdi defol.
-Sahte Kabadayı ülkene dön.

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