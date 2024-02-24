AKP’nin Afyon Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay’ın adaylığına itiraz edildi

Efe Hasan Öğünç / Afyonkarahisar - Yeniçağ

İYİ Parti, AKP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay’ın adaylığı ile ilgili İl Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesi sundu. Gerekçe ise 1 Aralık’a kadar Uluçay’ın istifa etmemesi ve 18 Ocak’a kadar İl Başkanı olarak görevine devam etmesi olarak gösterildi. Konuyla ilgili İYİ Parti'den şu açıklama geldi:

18 OCAK’A KADAR İL BAŞKANLIĞINA DEVAM ETTİ

“İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serdar Dündar, Yüksek Seçim Kurulunun 19.10.2023 tarihli 1460 sayılı kararında siyasi parti İl Başkanlarının 1 Aralık 2023 tarihinde başkanlık görevinden istifa etmeleri gerekmektedir. Ancak hepimizin malumu olduğu üzere Sayın ULUÇAY, genel merkez tarafından kendisine adaylık görevi verilinceye kadar fiilen yani 18 Ocak 2024'e kadar AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevini sürdürmüştür.”

İSTİFA ETME SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ

“AKP'nin mahalli seçimlerle ilgili Yürütme Kurulu kararında da Siyasi Parti İl Başkanlarının en geç 1Aralık 2023'de istifa etmesi gerektiği belirtilmiştir. Tüm bunlara rağmen Sayın ULUÇAY' istifa etme zorunluluğunu yerine getirmemiş, hatta aday adaylığı başvurusunda bile bulunmamıştır. Bu nedenle 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olamaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de Yüksek Seçim Kurulu Kararını da bazı gazete görsellerini de sunarak İlçe Seçim Kuruluna itirazımızı sunduk. Şu an İlçe Seçim Kurulu gündemine alındı; sonucu bekliyoruz.” dendi.