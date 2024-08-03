AKP’nin eriyen oyları hangi partiye gidiyor? Araştırma şirketinden herkesi şaşırtacak anket

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’nin eriyen oyları hangi partiye gidiyor? Araştırma şirketinden herkesi şaşırtacak anket

MetroPOLL Araştırma Şirketi, AKP seçmenin partisinden kopuşunu mercek altına alan bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmada iktidar partisinin oylarının hızla düştüğü ortaya çıktı. 14 Mayıs 2023 tarihinde AKP'ye oy veren seçmenlerin diğer partiler arasından ilk tercihi ise CHP oldu.

MetroPOLL Araştırma şirketinin yaptığı önceki ankette, Cumhur İttifak'ı seçmenleri dahil tüm toplumun ekonominin iyi yönetilmediği konusunda hemfikir olduğu ortaya çıkmıştı. Ankete katılan vatandaşların yüzde 81,3'ü, ekonominin kötü yönetildiğini ifade etmişti.

Yapılan son araştırmada ise '14 Mayıs 2023 tarihinde AKP’ye oy veren seçmenin bugünkü parti tercihleri' başlıklı anketi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı anket sonuçları 28 şehirde 12-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında toplam bin 699 kişiyle gerçekleştirildi.

Vatandaşlara ''Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?'' diye soruldu. Ankette 14 Mayıs 2023 milletvekili seçiminde AKP'ye oy veren yüzde 35,32 oranında ki seçmenin oransal ve puansal dağılımı ortaya konuldu.

AKP'DEN KOPAN SEÇMENLER CHP'YE YÖNELDİ

AKP'den kopan vatandaşların diğer partiler arasından ilk tercihi CHP oldu. Kararsızların oranı tüm partilerin oranından fazlayken AKP'nin ittifak ortağı MHP ikinci sırada yer aldı.

Anket sonucu şu şekilde:

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