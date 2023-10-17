AKP'nin eski vekili parti kuruyor. "Yol arkadaşlarım Türkiye’nin yakından tanığı isimler” dedi

OdaTV'nin haberine göre, birkaç ay içerisinde partinin isminin belli olmayacağını ve İçişleri Bakanlığına başvuru yapacaklarını söyleyen Pelin Gündeş, “Partinin kurucuları arasında ağırlıklı olarak İş insanı ve akademisyenler olacak. Yol arkadaşlarım Türkiye’nin yakından tanığı isimler” dedi.

Pelin Gündeş, parti kurma fikrinin uzun zamandır olduğunu ifade eden Pelin Gündeş, daha önce kendisine şu anda Meclis’te olan bir parti genel başkanından milletvekilliği teklifi geldiğini anlatarak şöyle konuştu:

“O partinin lideri benim parti kurma fikrimin olduğunu biliyordu. İki genel başkan yardımcısını bana gönderdi ve milletvekilliği teklif etti. Hatta 4 kez toplantı yaptık. Ancak milletvekilliği listesine alınmadım. İşte ben tam da bu kirli düzene karşı olduğum için yeniden siyasete gireceğim. Arkamızda mafyalar, gayrı meşrular ve holdingler yok. Kavga etmeye gelmiyoruz.”

AKP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Sosyal medya hesabından Suriyelilere ilişkin paylaşım yapan 24'üncü dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilerek partiden kesin ihracına karar verilmişti.

"SURİYELİLERİ TÜRKLERİN SIRTINDAN İNDİRİN ARTIK" DİYE YAZMIŞTI

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir evde 3 kişilik bir ailenin cansız bedeni bulunmuştu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" denilmişti. Olay hakkında paylaşım yapan Pelin Gündeş Bakır, “Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3. toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık.Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!” demişti.