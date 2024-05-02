Telefon parçalarına gözetim tarifesi

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına içeren söz konusu Tebliği, Resmi Gazete'de açıkladı.

Yayımlanan tebliğ ile beraber, anten ve ana kart gibi bazı telefon aksam ve parçalarının ithalatı için ileriye yönelik alınacak gözetim uygulamasının esasları aktarıldı.

Bu çerçevede, her türlü antenler ve anten yansıtıcıları; bunların aksam-parçaları (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar)" için adet başına 5 dolar, "Diğerleri (Yalnızca telefon cihazlarına ait olan ve üzerine en az bir komponent dizilmiş kartlar (ana kartlar da dahil)" için adet başına 100 dolar, "Diğerleri (Telefon cihazlarına ait diğer aksam ve parçalar)" için adet başına 5 dolar ve "Diğerleri" olarak adlandırılan eşyalara ilişkin adet başına 35 dolar gözetim olmasına karar verildi.

Akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak suretiyle ve tamamen demonte biçiminde aksam ve parça ithalatında bu tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

İfade edilen eşyalar ancak İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilmesi sağlanabilecek. Söz konusu tebliğin, 30 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.