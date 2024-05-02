Evinde bu sarı fincandan olan yaşadı. Servet değerinde. Bir dönem vitrinlerin vazgeçilmezi çeyizlerin gözbebeğiydi

Antika sarı fincan takımları günümüzde yeniden büyük ilgi görmeye başladı. Üstelik fiyatları da birçok güncel fincan takımına fark atıyor.

İkinci el ve büyük alışveriş sitelerinde satılmaya başlanan sarı fincanlar 2200 TL gibi dudak uçuklatan fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Hem takım halinde hem de takımı bozulanlara özel tek tek satışı yapılıyor.

Artık üretilmeyen ve nadir bulunduğu belirtilen parçalar, gram altın fiyatıyla yarışırken antikacılar, bu nadide fincan takımları için daha yüksek teklifler sunmaktan çekinmiyor.

BİR ZAMANLARIN VAZGEÇİLMEZİYDİ

Özellikle 1980 ve 1990’lı yıllarda popüler olan sarı fincan takımları hemen hemen her evde bulunuyordu. Ancak günümüzde, özellikle de antikacıların ve koleksiyoncuların özel ilgisini çekiyor. Bu fincanların değerini artıran temel faktörler arasında dayanıklılık, antika değeri, kullanışlılık ve estetik görünüm bulunduğu ifade edildi.

Bir markanın imzasını taşıyan orijinal ürünler, alıcılar tarafından daha çok tercih edildi.

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Antikacılar, sosyal medya üzerinden bu tarz özel fincan takımlarını yüksek fiyatlarla satın almak istediklerini belirtti. Ancak bu durum, dolandırıcıların da dikkatini çekmiş olacak ki antika fiyatlarından satmaya çalışan dolandırıcılar, benzer ürünlerle piyasada yer alıyor. Bu nedenle alıcıların orijinallik konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.

DEĞERLİ AİLE YADİGARLARIYDI

Bu özel fincan takımları, ikinci el ve büyük alışveriş sitelerinde 2200 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Gram altını geçen bu fincan fiyatlarına antikacılar daha yüksek teklifler sunmaktadır. Eski dönemlerin aile yadigarı olan bu fincanlar, sahiplerine ekstra bir gelir kaynağı oluyor.

ORİJİNALLİK KONTROLÜ

Piyasada antika gibi gösterilerek yüksek fiyatlara satılmaya çalışılan sahte ürünler bulunmaktadır. Bu nedenle alıcıların orijinallik konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir. Orijinal fincan takımları, koleksiyoncular ve antikacılar için hem değerli birer parça hem de nostaljik bir hatıradır.