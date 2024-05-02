Türkiye’de süt üretimi azaldı

Kaynak: AA
Türkiye’de süt üretimi azaldı
Türkiye'de 2023’te üretilen çiğ süt miktarı yıllık bazda yüzde 0,4 azalışla 21 milyon 481 bin 567 ton olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistiklerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, 2022 yılında 21 milyon 563 bin 492 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2023'te yüzde 0,4 azalışla 21 milyon 481 bin 567 tona düştü. Bir önceki yıla oranla keçi sütü üretimi yüzde 0,5, inek sütü üretimi yüzde 0,2 artışla koyun sütü üretimi yüzde 12,5 ve manda sütü üretimi yüzde 1,3 azalış gösterdi.

2023’te çiğ süt üretiminin yüzde 92,9'unu inek sütü, yüzde 4,3'ünü koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütünden meydana geldi.

İlgili Haberler
Telefon parçalarına gözetim tarifesi
Telefon parçalarına gözetim tarifesi
Son bir ay içinde iflas eden şirketlerin sayısında rekor artış. İşte o şirketler…
Sütte umutlar başka bahara kaldı. Yıldan yıla üretim eridi
Süt üreticide 13.5 lira, markette 36 lira. Fark 100’ü aştı
Son Haberler
Bebeklerde görülen kulaktaki şekil bozukluğuna kritik öneri. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Bebeklerde görülen kulaktaki şekil bozukluğuna kritik öneri. Uzmanlar açıkladı
15 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 gözaltı Gündem
15 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 gözaltı
Genç işçi ayakkabısı yırtılınca strafordan taban yaptı. Seni bu duruma sokanlar utansın Gündem
Genç işçi ayakkabısı yırtılınca strafordan taban yaptı. Seni bu duruma sokanlar utansın
Mavi Vatan'ın isim babasından yeni müfredata sert tepki: Anavatanın zayıfladığı ortamda Mavi Vatan içimize sinmez Gündem
Mavi Vatan'ın isim babasından yeni müfredata sert tepki: Anavatanın zayıfladığı ortamda Mavi Vatan içimize sinmez
Yılanlar sürü halinde görüntülendi Yerel Haberler
Yılanlar sürü halinde görüntülendi
Kesintiden sonra 100 bin liranın getirisi belli oldu Ekonomi
Kesintiden sonra 100 bin liranın getirisi belli oldu
Gelinin dansı olay oldu. Damat bile utandı Magazin
Gelinin dansı olay oldu. Damat bile utandı