Türkiye’de süt üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistiklerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, 2022 yılında 21 milyon 563 bin 492 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2023'te yüzde 0,4 azalışla 21 milyon 481 bin 567 tona düştü. Bir önceki yıla oranla keçi sütü üretimi yüzde 0,5, inek sütü üretimi yüzde 0,2 artışla koyun sütü üretimi yüzde 12,5 ve manda sütü üretimi yüzde 1,3 azalış gösterdi.

2023’te çiğ süt üretiminin yüzde 92,9'unu inek sütü, yüzde 4,3'ünü koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütünden meydana geldi.