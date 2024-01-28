AKP’nin Eskişehir adaylarında Yeniden Refah Detayı

Erdoğan, bugün Şehit Anıl Gül Spor Salonunda düzenlenen aday tanıtım töreninde Eskişehir’in 13 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, AKP ve Yeniden Refah Partisi ittifak görüşmelerine ara vermişti. AKP ile YRP arasında Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde ittifak iddiaları ortaya atıldı.

Erdoğan'ın aday açıklamadığı tek ilçe olan Sarıcakaya ilçesinde, 2014 yılında AKP'den Sarıcakaya Belediye Başkanı seçilen, Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) Faruk Güler'in aday gösterileceği iddia edildi.

AKP-YRP İTTİFAKLIĞI

YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, AKP'nin daha önce ittifak tartışmaları üzerine kendilerine belediye meclis üyelikleri, grup başkanlığı, başkanvekilliği gibi pozisyonlarda işbirliği teklifinde bulunduğunu, YRP'nin ise AKP'den İstanbul’da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara’da Pursaklar belediyelerini istediğini açıklamıştı.

İşte Cumhur İttifak’ının Eskişehir adayları:

Alpu: Alparslan Kokulu (MHP)

Beylikova: Vahit Kara

Çifteler: Kadir Bıyık (MHP)

Günyüzü: Hidayet Özen (BBP)

Han: Bekir Belceli

İnönü: Serhat Hamamcı

Mahmudiye: Murat Uçarel

Mihalgazi: Zeynep Güneş

Mihalıççık: Halil Sami Barış (MHP)

Odunpazarı: Özkan Alp

Seyitgazi: Erhan Erden

Sivrihisar: Hüseyin İlhan

Tepebaşı: Hamit Yüzügüllü