Erdoğan Özgür Özel’i topa tuttu. ‘Partisinde kimse takmıyor’

Kaynak: AA
Erdoğan Özgür Özel’i topa tuttu. ‘Partisinde kimse takmıyor’
AKP Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Partisinde kimsenin kendisini takmadığı anlaşılıyor ama o bize bu zaafını gizleyebileceğini sanıyor” diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yüklendi.

Eskişehir Yenikent Mahallesinde yer alan Şehit Anıl Gül Spor Salonunda düzenlenen toplantıda partililere hitap eden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle hedef aldı. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

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“PARTİSİNDE KİMSE ONU TAKMIYOR ZAAFINI BAĞIRARAK GİZLİYOR”

“Dikkat ederseniz CHP’nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla, yeni genel başkanlarıyla masanın altındaki sütun gerisindeki gölge başkanlarıyla oradaki herkesin derdi kendi iktidar alanlarını korumak, genişletmek veya geri kazanmaktır.

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Bu gerçeği itiraf edemedikleri için her siyasi partinin asli görevi ve hakkı olan seçimlere katılma iradesine dahi tahammül edemeyen bir çırpınış içindeler. Güya değişim diye gelen CHP’nin yeni genel başkanı, ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka kimseye tahammülü olmayan zihniyetine büründü.

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Gerçi partisinde kimsenin kendisini takmadığı anlaşılıyor ama o bize höykürerek bu zaafını gizleyebileceğini sanıyor. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan yarısı yanlış ama tamamı da cehalet ürünü hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi de CHP içinde giderek artan ve bir tarafını da kendisinin oluşturduğu kavgayı gözlerden saklayarak sessiz sedasız yeniden genel başkanlık koltuğuna geri dönmek.”

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