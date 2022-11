AKP’nin HDP’yle görüşmesini doğal karşılayan Bahçeli: PKK neyse HDP odur

"Aday Belli, Karar Net" mitingde açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“KÖKENİ, MEZHEBİ, ANASININ DİLİ NE OLURSA OLSUN HER İNSAN BİZİM KARDEŞİMİZDİR”

Yunus diyor ya; 'cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.' Hayat varsa ümit vardır. Ülkü vardır. Ülke vardır. Ufuk vardır. Kaderdaşlık ve kardeşlik hukukuyla yaşayacağımız daha nice asırlar bizleri beklemektedir. Attığımız her adım umut doludur. Söylediğimiz her söz, saygı ve sevgiyle doludur. Kökeni, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun milli ve manevi değerlerin ortak paydasında yerini alan her insan bizim kardeşimizdir. Hiçbir şer odak aramızı açamayacaktır. Çünkü bizim birlikteliğimiz çıkara dayalı, gelip geçici bir iş ortaklığı değildir. 1000 yıldır bu topraklardayız. 1000 yıldır el eleyiz. Omuz omuzayız. Acımızla ve sevincimizle biriz, beraberiz. Ayrımız yoktur, gayrımız yoktur. Hasmımız ise pek çoktur.

“HİÇ KİMSE BOŞ HAYALE KAPILMASIN”

2023, Türkiye'nin yüzüncü yıl dönümüdür. 2023, lider ülke Türkiye'nin ön sözüdür. 2023, 13. Cumhurbaşkanı'yla birlikte, 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılacağı sandık yılıdır. 2023 yılına hazır mısınız? Sandığa gidecek misiniz? Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak mısınız? Varlığınızı, birliğinizi, dirliğinizi ve geleceğinizi müdafaa edecek misiniz? Meydanın boş olmadığını cümle aleme gösteriyorsunuz. Kötü niyetli hiç kimse boş hayale kapılmasın. Cumhur İttifakı, alayına birden göğüs gerecek ve kirli oyunlarını birer birer bozacaktır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz, Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, Meclis'te çok güçlü bir MHP kurulumu ve Cumhur İttifakı'nın ortaya çıkmasıdır. Cumhur İttifakı olarak Meclis'te nitelikli çoğunluğa ulaşmamız lazım. Soruyorum size, böyle hedeflere birlikte yürümeye var mısınız? Bize destek olacak mısınız?

“KILIÇDAROĞLU SELİN İÇİNDE SÜRÜKLENEN KÜTÜĞE DÖNÜŞMÜŞTÜR”

Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet edip düşman sevindiren yüzsüzlerle ortak bir geleceğimiz yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, selin içinde sürüklenen kütüğe dönüşmüştür; eylemleriyle beslediği, fıtratıyla bilediği siyasi nefretini Türkiye'ye karşı silah gibi kullanmaya başlamıştır. PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur. Terörle mücadeleye karşı çıkan Kılıçdaroğlu'dur. Yalan üstüne yalan söyleyen Kılıçdaroğlu'dur. CHP uçurumun kenarındadır. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit etmektedir. Askerlerimize, polisimize en hayasız iftiraları reva gördü. Cari açığın uyuşturucu paralarıyla kapatıldığını vicdanı rahatsız olmadan söyledi. Türkiye'nin gri listede olduğunu utanmadan söyledi. Bu muhalefet anlayışı olduktan sonra düşmana gerek bile yoktur. Kılıçdaroğlu CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir. Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen CHP yönetimidir. HDP'ye bakanlık vermek isteyen CHP yönetimidir. Soruyorum sizlere, Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz? Terör örgütlerinin, emperyalizmin planlarına karşı beraber miyiz?

“MASALARDA KEYİF ÇATMAYIZ”

Milletin üstünde hiçbir güç yoktur. Kılıçdaroğlu ve diğer ortaklarının dış güçlerden icazet beklemeleri rezalettir. Binlerce kilometre uzaktaki bir benzinlikte Türkiye'nin geleceği hakkında alçakça kurguların yapıldığı, hamburgerli masalara oturmadık. Aklımızdan bile geçirmedik. Onlar ABD'ye gider, biz Elazığ'ın huzurundayız. Onlar Birleşik Krallık'ta gezer, biz Diyarbakır'ın, Tunceli'nin gönlündeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz, Cumhur İttifakı'yız. 2023 yılında vatana, bayrağına, milli namusa ve milli haysiyetinize sahip çıkacak mısınız? Bizim altına yılanların, çıyanların tutunduğu bir masamız yoktur. Hamdolsun milletimiz vardır. Biz masalara yüz sürmeyiz. Masalarda keyif çatmayız. Elazığ ne diyorsa ona kulak veririz. Malatya ne istiyorsa onu yaparız. Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli neyi hedefliyorsa ona hizmet ederiz. Sevdamız millettir. Gücümüz devlettir. Biz Dedem Korkut'un, Hacı Bektaş'ın tarihten gelen sesiyiz.

“KİMSE HDP'YLE İLGİLİ BİZE PARMAK SALLAYAMAZ”

Bunların ciddiye alınacak, itibar edilecek hiçbir projesi, hiçbir vizyon hazırlığı yoktur. Temelleri çürük, kolonları yıkık, çatısı uçuk güçlendirilmiş parlamenter sistem lakırdısı dışında söyledikleri hiçbir şey yoktur. Henüz kimi cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri de derin bir anlaşmazlık konusudur. Altılı Masa iradesizdir, dış güçlerle yan yana gelerek sinsi bir tertibin içinde oldukları ayan beyan bile ortadadır. Cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadılar. Zillet partilerinin her birisi ayrı havadadır. Gündemleri başka başkadır. Hiçbir siyasi başarısı olmayan, devlet nedir bilmeyen, diplomasiye kafası bakmayan malum belediye başkanlarının isimleri servis edilmektedir. Cumhurbaşkanımızın acemilerle, acem oyunlarına gömülmüş basiretsiz isimlerle aynı teraziye çıkarılması Cumhur'a saygısızlıktır. Zillet partileri çatışma ve çelişki halindedir. HDP ise alayını markaja almıştır. Bir AK Parti heyetinin, Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmesi ve bunu doğal karşılamamız münafıkları rahatsız etmiştir. PKK neyse HDP odur o kesindir. HDP neyse CHP aynısıdır. Bu da belgelidir. HDP ihanetin ve bölücülüğün merkez üssü, toplar damarıdır. Anayasa Mahkemesi tarafından HDP'nin kapatılması da mutlak mecburiyettir. Kimse HDP'yle ilgili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kırmasını çok iyi biliriz. HDP'yle ortaklık kuran, belediye başkanlığı kazanan, bunları kazanç kapısına çeviren işbirlikçiler bize asla laf edemez. Kürt ve Zaza kardeşlerimizin HDP'yle hiçbir alakası yoktur.

“KILIÇDAROĞLU, CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMA CESARETİ VAR MI SENDE?”

Kılıçdaroğlu son toplantıda 'ayağa kalk CHP' diye konuşmuş. CHP ayakta değil, ayaklar altındadır. Sorumlusu da Kılıçdaroğlu'dur. Kalbi yabancı başkentler için atan gayri milli zihniyetler bu gerçeği anlayamazlar. Bunlar nefsine falan hakim değil, kötülük siyaset anlayıştadır. Mertsen çık söyle, aday mısın? Değil misin? Neden susuyorsun? Niçin duruyorsun? Hangi mantıkla keçeyi suya atıp çıkan yerlerini suya tutuyorsun? Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olma cesareti var mı sende? Onu ifade et. Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten aciz bir zihniyete aziz milletimiz hiç onay verir mi?

Yoksulluk bir gün giderilir, kimse merak etmesin enflasyon çıktığı gibi inecektir, hayat pahalılığı yenilecektir, bugün az yiyen yarın çok yiyecektir