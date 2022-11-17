Ersan Şen HDP görüşmeyi gündeme getirince AKP'li yorumcu ne yapacağını şaşırdı

TV100’de canlı yayınlanan Eşit Ağırlık programında Prof. Dr. Ersan Şen ile kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir arasında AKP-HDP görüşmesi ile ilgili tartışma çıktı.

Erdoğan Aktaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Porf. Ersan Şen, AKP’nin kapatılmasını istediği HDP ile görüşmesine tepki göstererek, AKP’lilerin bu duruma ses çıkaramamasını eleştirdi.

Daşdemir ise bu sözlerinin ardından Ersan Şen’i siyasete girmeye davet etti.

Ersan Şen de Daşdemir’e “Bir kere AKP’nin HDP ile görüşmesini eleştirebildin mi? CHP görüşünce hain ilan ediyorsunuz AKP görüşünce ‘elinin kiri’ diyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin karşısında Daşdemir’in konuyu değiştirmeye çalıştığı görüldü.