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  • Ersan Şen HDP görüşmeyi gündeme getirince AKP'li yorumcu ne yapacağını şaşırdı

Ersan Şen HDP görüşmeyi gündeme getirince AKP'li yorumcu ne yapacağını şaşırdı

Erdoğan Aktaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Porf. Ersan Şen, AKP’nin kapatılmasını istediği HDP ile görüşmesine tepki göstererek, AKP’lilerin bu duruma ses çıkaramamasını eleştirdi...

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 09:23
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Ersan Şen AKP'li yorumcuyu canlı yayında köşeye sıkıştırdı. HDP ile görüşme gündeme gelince konuyu değiştirdi

Ersan Şen HDP görüşmeyi gündeme getirince AKP'li yorumcu ne yapacağını şaşırdı
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TV100’de canlı yayınlanan Eşit Ağırlık programında Prof. Dr. Ersan Şen ile kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir arasında AKP-HDP görüşmesi ile ilgili tartışma çıktı. 

Erdoğan Aktaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Porf. Ersan Şen, AKP’nin kapatılmasını istediği HDP ile görüşmesine tepki göstererek, AKP’lilerin bu duruma ses çıkaramamasını eleştirdi.

Daşdemir ise bu sözlerinin ardından Ersan Şen’i siyasete girmeye davet etti. 

Ersan Şen de Daşdemir’e “Bir kere AKP’nin HDP ile görüşmesini eleştirebildin mi? CHP görüşünce hain ilan ediyorsunuz AKP görüşünce ‘elinin kiri’ diyorsunuz” ifadelerini kullandı. 

Bu sözlerin karşısında Daşdemir’in konuyu değiştirmeye çalıştığı görüldü. 

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Abdülhamit
17.11.2022 10:04
Benim anlamadığım kamu araştırması yapan kişi yanlı olurmu  
 
Alper
17.11.2022 10:02
Artık belli oldu akp MHP ve hdp seçim ittifakı yapacak.Devlet Bahçeli ses çıkarmıyacak.bunlarda utanma yok.chp ile iyi partiye neler söylemiştiler  
 
Recep
17.11.2022 09:55
Bu tip tartışma programlarında Yavuz Ağıralioğlu nu eskiden daha sık görürdük. AKP lileri en fazla rahatsız eden bence o.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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