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  • AKP’nin kalesinde büyük şok. 600 kişi İYİ Parti’ye katıldı

AKP’nin kalesinde büyük şok. 600 kişi İYİ Parti’ye katıldı

AKP’nin kalesi olarak nitelenen Kayseri’de 600 kişi İYİ Parti’ye katıldı. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "İYİ Partimiz Kayseri’de her geçen gün büyüyor; güçlenerek yoluna devam ediyor” dedi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 10:46
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AKP’nin kalesinde büyük şok

AKP’nin kalesinde büyük şok. 600 kişi İYİ Parti’ye katıldı
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AKP'nin kalesi olarak bilinen Kayseri'de 600 kişi düzenlenen toplu üye katılım töreniyle İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İYİ Parti il başkanlığımız tarafından düzenlenen 'Üye Katılım Programında' Sn. Sedat Kılınç’ın katkılarıyla 600 yeni üyemizin rozetlerini taktık. Hayırlı olsun" dedi.

Ataş paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"İYİ Partimiz Kayseri’de her geçen gün büyüyor; güçlenerek yoluna devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

 

 

 

2018 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı, yüzde 72.1 oy almıştı. AKP'nin oy oranı yüzde 50,6 iken MHP yüzde 21.5 oy oranına ulaşmıştı.

 

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Müslüm arik
29.01.2023 11:01
Asalik yalakalar bir akp bir iyi parti gezin vatan hainleri  
 
Demedi deme
29.01.2023 10:56
Daha neler neler olacak göreceksiniz. MHP bire, ikiye düşecek, akp 20 lere düşecek. Biraz sabır az kaldı!...  
 
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