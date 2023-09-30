AKP'nin kalesinde ekmeğe 3 ayda ikinci zam

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmeye devam ederken, zamların ardı arkası kesilmiyor.

Geçimin en zor olduğu bu günlerde elektronikten kıyafete, marketten temel ihtiyaçlara kadar her şeye zam ekleniyor.

Yemeklerin vazgeçilmezi ve insanların karnını doyurabilmesi için aslında lüks olmaması gereken besin maddesi ekmeğe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bu zam şu anlık sadece Kırıkkale’ni etkiliyor.

Buğday tavan fiyatı ve una gelen zamlardan dolayı haziran ayında 4 liradan 5 liraya çıkan ekmek fiyatları tekrar arttı.

29 Eylül itibarıyla Kırıkkale'de ekmek 6.50 TL'den satışa sunulacak.

TİCARET ODASI AÇIKLAMA YAPTI

Ticaret ve sanayi Odası’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Haziran ayında gelen zam sonrası enflasyon sebebiyle un fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Fırıncı esnafımız artık giderlerini karşılayamaz hale gelmişti. Bu yüzden fırıncılar 6 lira 50 kuruş zam talebinde bulundu.

Komisyonumuzda bulunan Kırıkkale Belediyesi, Tarım Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Esnaf Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanlığı Ticaret Sanayi Odası ile görüşüldü ve talepleri inceledi. Daha sonra Talep Ticaret Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlık onayladı. Bakanlığın gönderdiği karar mecliste görüşülerek karara bağlandı."

Ekmek artık 6.50 TL'den satışa sunulacak.