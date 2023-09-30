Tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlardayken ekonomistler çarpıcı enflasyonu 3 gün önceden açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını 3 Ekim Salı günü kamuoyuyla paylaşacak.

Açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri, yılın dokuzuncu aylık enflasyon sonuçlarını oluşturacak.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONUNDA NE AÇIKLANMIŞTI?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 9,09, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,89 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 58,94, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 49,41 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 56,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 71,97 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 9,09, Yİ-ÜFE yüzde 5,89 yükseldi.

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 43,06, Yİ-ÜFE ise yüzde 31,59 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 58,94, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 49,41 oldu.