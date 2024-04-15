AKP'nin önergesi İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla reddedildi. Bu defa işler tersine döndü

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'nin önergesi İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla reddedildi. Bu defa işler tersine döndü
31 Mart’ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçiminin ardından yeniden Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında, yeni dönemin ilk İBB Meclis toplantısı yapıldı. Yapılan toplantı esnasında, AKP’nin verdiği önerge oy çokluğuyla reddedildi.

Yerel seçimlerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yeni dönemin ilk Meclis toplantısı yapıldı. Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık ederken, herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Meclis çoğunluğunu kaybeden AKP tarafından verilen önerge, İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla reddedildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, verilen önergeyi oylamaya sunmasının ardından, Meclis üyelerinin oylarıyla, AKP’nin önergesi reddedildi. 31 Mart yerel seçimlerine dek, İBB Meclisi’nde çoğunlukta bulunan AKP, ilk defa Meclis’te azınlıkta kalmış durumda. Söz konusu oylamaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada gündem yaratırken, beğeni ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

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