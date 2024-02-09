AKP’nin seçim hesabındaki flaş ayrıntı ortaya çıktı. İttifak ortaklarına ateş püskürdüler

Yerel seçimlere az bir süre kala partiler, başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere sahada çalışmalarına hız verdi. CHP, İYİ Parti, Cumhur İttifakı Zafer Partisi de İBB başkanlığı için adaylarını açıkladı. Ancak iktidar cephesinde, yapılan son değerlendirmelerde, “İstanbul’da seçimlerin çantada keklik olmadığı” konuşuluyor.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu’nun haberine göre, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Murat Kurum’un “seçim kampanyası sürecini iyi yönettiği ancak kentte İmamoğlu’nun etkisinin de fazla olduğu” ifade ediliyor. Parti içinde İstanbul’da seçimin “neden kolay olmayacağına” yönelik şu görüşler dile getiriliyor:

ERSNAF İMAMOĞLU’NDAN YANA TAVIR GÖSTEREBİLİR

CHP’nin yeniden aday gösterdiği mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzonlu olduğuna vurgu yapılıyor. İstanbul’un Karadeniz’den çok göç aldığı ve kentte Karadenizli nüfusunun fazla olduğu kaydedilirken “Karadenizli esnaf İmamoğlu’ndan yana tavır sergileyebilir” değerlendirmeleri yapılıyor.

“YENİDEN REFAH PARTİSİ OYLARI BÖLÜYOR”

AKP ile YRP arasında uzun süredir özellikle üç büyükşehir üzerinden yerel seçimlerde işbirliği görüşmelerinden “olumlu” bir sonuç çıkmadı ve YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara, İstanbul ve İzmir’de kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıkladı. YRP’nin kararı, AKP’de, “Partimizin oylarını böler” sözleriyle değerlendiriliyor.

“KARAMAHMUTOĞLU’NUN ADAYLIĞI MHP OYLARINI ETKİYELEBİLİR”

AKP’de Zafer Partisi’nin eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu’nu aday gösterdiği ve Karamahmutoğlu’nun da aynı Ekrem İmamoğlu gibi Trabzonlu bir isim olması nedeniyle “MHP’nin oylarını etkileyebileceği” konuşuluyor. Karamahmutoğlu’nu, ülkücü seçmenin “MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in hayattayken atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıdığına dikkat çekiliyor.

DEMİRTAŞ ÇEKİLDİ

AKP’de, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın da adaylıktan çekilmesiyle birlikte “İmamoğlu’nun kazanma şansının arttığı” ileri sürülüyor. DEM Parti’nin de seçimlere bağımsız katılma kararı aldığı ve İstanbul’da aday çıkaracağını açıkladığı anımsatılırken İstanbul’daki Kürt seçmenin bir kısmının “İmamoğlu’na destek vereceği” ifade ediliyor.

KAVUNCU’NUN ÖNÜNDE

İYİ Parti’nin, Buğra Kavuncu’yu aday gösterdiği anımsatılırken AKP’de, “İYİ Partililerin büyük bölümü İmamoğlu’nu destekliyor” değerlendirmesi yapılıyor.