AKP'nin seçimi neden kaybettiği ortaya çıktı. Seçim sonrası anket sonuçları herkesi şaşırttı

Nevşin Mengü’nün şahsi Youtube kanalına konuk olan Ipsos Türkiye Genel Müdürü Sidar Gedik, seçim sonrası anketi hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Mengü “Biz gazeteciler falan biraz ezbere konuştuk açıkçası. Yani şöyle akıl yürütme yaptık: Emekli maaşlara beklenen zam olmadı. Demek ki kesin emekliler oy vermedi dedik mesela yekten” açıklamasında bulunarak başladığı yayınına misafir ettiği Gedik’ten bilimsel sonuçları dinledi.

Sandık sonrası araştırmasının Ipsos tarafından 10 yılı aşkın bir süredir her seçimden, her referandumdan sonra gerçekleştiğini belirten Gedik “Bu bir tahmin çalışması değil. Yapılmış olan seçimin sonuçlarını inceleme, anlama çalışması” diye konuştu. Seçim sonu çalışmalarının belli bir kurum veya siyasi parti adına yapılmadığını, tamamen topluma hizmet olarak gerçekleştirdiği ve maliyetinin tamamen şirket tarafından karşılandığının altını çizdi.

AKP SEÇMENİ SANDIĞA GİTMEDİ Mİ?

81 şehirde 18 yaş üzerinde 2029 kişiyle görüştüklerini belirten Gedik, son seçimde seçmenin % 21,5’inin oy kullanmadığını, diğer bir söyleyişle katılımın % 78,5 olduğunu vurgulayan Gedik “Bizim örneklerimiz de aynı orandaki kısmı oy kullanmayan insanlardan oluştu. Dolayısıyla da 2029 kişinin 435 kişisi oy kullanmayanlardan geri kalan 1521 kişi de oy kullananlardan oluşuyor” bilgisini paylaştı.

Seçmenin oy verme davranışı hakkında “2023 genel seçimlerindeki parti tercihine göre yerel seçimde oy kullanma davranışı yani 2023'te AK Parti'ye oy vermiş olanların % 16’sının oy kullanmadığını görüyoruz. MHP'lilerin de % 18'i bu seçimde sandığa gitmemiş olduğunu görüyoruz. CHP'lilerin % 10'u, İYİ Partililerin de %11’i sandığa gitmemiş. Yeniden Refah Partililerin ise % 18'inin sandığa gitmediği anlaşılıyor” açıklamasında bulundu.

SEÇİM SONUÇLARINI EMEKLİLER Mİ BELİRLEDİ?

Sahadan elde ettikleri veriye göre ev hanımlarının % 24'ü, emeklilerin %17'si, çalışanların %18'i, işsizlerin %32'sinin oy kullanmadığını belirten Gedik bu sonuçlar ışığında emekli kadar çalışan nüfusun da sandığa gitmediğinin ortaya çıktığını vurguladıktan sonra “Emekli Sandığa gitmedi; AKP ondan kaybetti” görüşünün yanlış çıktığını söyledi.

Anket çalışmasında her üç kişiden birinin ülkenin içinde bulunduğu darboğazdan etkilendiğini belirttiğini ifade eden Gedik, seçim sonuçlarında ekonomik krizin en önemli faktör olarak öne çıktığını söyledi.