Bu da sandığa gidilseydi anketi. Oy kullanmayanlar sonucu etkiler miydi?

Kaynak: Haber Merkezi
Bu da sandığa gidilseydi anketi. Oy kullanmayanlar sonucu etkiler miydi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP’nin yerel seçimleri kaybetmesinin en büyük nedeni olarak seçmenlerin sandığa gitmemesini göstermişti. Optimar araştırma şirketi, yerel seçimlerde oy kullanmayan vatandaşların sonucu nasıl etkileyeceğine dair bir anket gerçekleştirdi. Çıkan sonuç herkesi şaşırttı.

31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimler sonrası AKP, kendisinde bulunan birçok belediyeyi başta CHP olmak üzere diğer partilere kaptırdı.

Seçimde umduğunu bulamayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi kaybetmelerinin en büyük nedenlerinden birini kendi seçmenlerinin sandığa gitmemesine bağlamıştı.

Optimar araştırma şirketi, yerel seçimlerde oy kullanmayan vatandaşların sonucu nasıl etkileyeceğine dair bir anket gerçekleştirdi.

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OY KULLANMAYAN SEÇMENLERDE CHP DEDİ

Gerçekleştirilen ankette vatandaşlara “Sandığa gitseydiniz hangi partiye oy verirdiniz?” sorusu soruldu. Buna göre seçmenler %27,9 oranında CHP dedi. CHP’yi %20,9 oranla AKP takip etti.

Anket sonuçlarına göre oy kullanmayan seçmenlerin tercihleri ise şu şekilde sıralandı,

CHP %27,9

AKP %20,9

Zafer Partisi %9,4

YRP %4,8

DEM %2,9

NE OLMUŞTU?

Türkiye geneli belediye başkanlığı seçiminde CHP, AKP’'yi geride bırakarak tarihi bir başarı ortaya koydu. CHP yüzde 37,7 ile birinci parti olurken, AKP'nin oy oranı yüzde 36'nın altında kaldı. Böylece CHP, 1977 seçimlerinden bu yana ilk kez birinci parti konumuna yükseldi.

Seçimler sonrası parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantı sonrası Erdoğan, 10 ay önce AKP'ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmediğini ifade etti.

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