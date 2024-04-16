İşte yerel seçimlerden sonra ilk anket sonucu. AKP'ye bir şok daha

Kaynak: Gazete Duvar
İşte yerel seçimlerden sonra ilk anket sonucu. AKP'ye bir şok daha
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki'nin, "İlk defa Nisan 2024’te, AK Parti birinci parti ve Erdoğan başarı seviyesi en yüksek lider çıkmadı" diyerek duyurduğu anketin sonuçları yayınlandı.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki'nin araştırma sonuçlarına göre "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." sorusuna verilen cevaplar arasında CHP birinci sırada yer alıyor.

AK Parti'nin yüzde 30'un altına düştüğü ankette karasızlar dağıtılınca ortaya çıkan oy oranları şöyle:

evettt.jpg

CHP: Yüzde 35,2

yerel-secim-secimler-sandik-a-ttrp-jpg.webp

AK Parti: Yüzde 29,8

yerel-secim-secimler-sandik-a-ar0l-jpg.webp

DEM Parti: Yüzde 10,5

yerel-secim-secimler-sandik-a-ggyw-jpg.webp

MHP: Yüzde 7,7

yerel-secim-secimler-sandik-a-ogbj-jpg.webpYeniden Refah Partisi: Yüzde 5,7

yerel-secim-secimler-sandik-a-enw3-jpg.webp

İYİ Parti: Yüzde 4

Zafer Partisi: Yüzde 3,4

TİP: Yüzde 0,9

Diğer: Yüzde 2,9

ank-2kpb-jpg.webp

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, iki gün önce nisan ayı çalışmasını tamamladıklarını belirterek sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve "Eylül 2019’dan beri her ay gerçekleştirdiğimiz Türkiye Raporu anketlerinde ilk defa Nisan 2024’te AK Parti birinci parti ve Erdoğan başarı seviyesi en yüksek lider çıkmadı" demişti.

İlgili Haberler
Yeniden Refah'tan iktidara açık kapı. ‘Yeniden Refah Partisi kapı olarak da kafa olarak da açıktır’
Son Haberler
Hakem VAR kararının nedenini hoparlörle tüm stada açıkladı. Tribünde bir kişi bile itiraz edemedi Spor
Hakem VAR kararının nedenini hoparlörle tüm stada açıkladı. Tribünde bir kişi bile itiraz edemedi
Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi Yerel Haberler
Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
3'lü masa su altında toplantı yaptı! Turizm sezonunu değerlendirdiler Gündem
3'lü masa su altında toplantı yaptı! Turizm sezonunu değerlendirdiler
Traktördeki çamuru temizlemek isterken gölün ortasında mahsur kaldı Yerel Haberler
Traktördeki çamuru temizlemek isterken gölün ortasında mahsur kaldı
Yeniden Refah'tan iktidara açık kapı. ‘Yeniden Refah Partisi kapı olarak da kafa olarak da açıktır’ Gündem
Yeniden Refah'tan iktidara açık kapı. ‘Yeniden Refah Partisi kapı olarak da kafa olarak da açıktır’
Kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz Video
Kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz
Galatasaray sahasında 3-0 yenildi Spor
Galatasaray sahasında 3-0 yenildi