AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı

“Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle Cumhuriyeti ve Türkçeyi hedef alan Mahir Ünal, tepkilerin ardından AKP Grup Başkanvekilliği görevinden affını istediğini açıkladı.

Ünal'dan boşalan grup başkanvekilliği görevine ise AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin getirildi.

Zengin’in Ünal'ın yerine getirilmesi akıllara skandallar sözlerini getirdi. Zengin, tepki çeken açıklamaları ve Meclis’teki konuşmalarıyla gündemde yer almıştı.

Özlem Zengin, 2015 yılında A Haber’de Sevilay Yılman sunduğu programda HDP’li Selahattin Demirtaş'ı, teröristbaşı Öcalan’ı örnek almadığı için eleştirdiği görüldü. Özlem Zengin videoda, “Selahattin Demirtaş’ın kullandığı dil, Öcalan’ın dilinden çok farklı. Kendisinin onu rehber alması lazım” ifadelerini kullandı.

Özlem Zengin’in skandal ifadeleri bununla sınırlı değil. İşte Zengin’in tepki çeken sözleri

"BUNU HAYATA GEÇİREN PARTİ AK PARTİ’DİR VE BUNUNDA ÖNCÜSÜ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDIR"

Zengin, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Instagram’dan katıldığı bir canlı yayında, “5 Aralık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi ile alakalı bir gündür. Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu hakkın oy verme anlamında kullanılması 2013 yılına kadar olmuştur. Oy verme ile ilgili olarak. Ama 2013 yılında ilk defa 5 tane kadın milletvekilimiz başörtülü olarak meclise girdiler. Ama başörtülü olarak meclise girebilme yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur. Bakar mısınız? Siz 2035’den bahsettiniz. 35 neresi? 2015 neresi? Siz 80 yıl gasp ettiğiniz kadınların hakkıyla alakalı neredesiniz? Bunun içerisinde sadece seçme seçilme meselesi değil. Eğer Türkiye’de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti’dir ve bununda öncüsü sayın Cumhurbaşkanımızdır” ifadelerini kullanmıştı.

“AKP’DEN ÖNCE KADININ ADI ANILMIYORDU”

Türkiye'de AKP'den önce kadının adının anılmadığını öne süren AKP'li Özlem Zengin, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız, biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz" iddiasında bulunmuştu.

“AHLAKLI KADIN BİR SENE BEKLEMEZ”

Zengin, daha önce yaptığı açıklamalarda “Ben Türkiye’de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey” demişti. Kadınların çıplak arandıklarını anlatmalarının üzerine ise Zengin, çıplak aramaya maruz kalan kadınların geç şikayette bulunduğunu öne sürerek, "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" ifadelerini kullanmıştı.

“BU OLAY MELİH BEY’E BÜYÜK HAKSIZLIK”

Ayrıca Zengin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadığı Prof. Dr. Melih Bulu ve atanma sonrası başlayan protestolarla ilgili olarak şunları söylemişti:

“Melih Bulu'yu çok yakınen tanıyorum. Bizim arkadaşımız dostumuz. AK Parti’de görev yaptık. Altı yıldan fazla biz aynı masada oturduk çalıştık. Çok yakından tanırım. Ve bu olay Melih Bey’e büyük haksızlık. Hukuken mümkün olduğu için o da başvurdu. O kadar akademisyen içinde o uygun görülmüş. Boğaziçi'nin kendi kuralları varmış gibi değil bu. Öğrenciler itiraz edebilirler ama artık oraya siyaset giriyorsa. Terör örgütlerinden oraya akınlar oluyorsa meselenin büyütülmek istendi. Orada mevzuata ya da hukuka ayrı bir olay yok.”