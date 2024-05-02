AKP'nin yeni kongre merkezini su bastı. Sel suları sahneden şelale gibi aktı. Açılışını Erdoğan yapmıştı

Kaynak: OdaTV
AKP'nin yeni kongre merkezini su bastı. Sel suları sahneden şelale gibi aktı. Açılışını Erdoğan yapmıştı
Ankara'yı vuran sel felaketinden AKP Kongre Merkezi de nasibini aldı. Açılışını Erdoğan'ın yaptığı kongre merkezi sular altında kaldı. Sel suları sahneden şelale gibi zemine aktı. Binanın mimarı AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dı.

Ankara'da yaşanan sağanak yağış birçok ev ve işyerinin sular altında kalmasına neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak 2024'te açılışını gerçekleştirdiği AKP Kongre Merkezi sele teslim oldu. Binanın içindeki kongre salonundaki sahneden suların şelale gibi aktığı ve salon yarın metre yüksekliğinde suyla doldu.

Yerel taşların kullanıldığı ve 1166 kişilik kongre salonu, 500 kişilik davet salonu, çalıştay odaları, sergi ve fuaye alanları, TV stüdyoları, eğitim odaları, kütüphane ve çocuk kütüphanesi gibi alanlar bulunan Kongre Salonu'nun mimarlığını AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan yaptı.

Yassıada ve Sivriada’nın Turizm- Kültürel Tesis Alanı olarak ilan edilmesinden sonra adaların yap işlet- devret modeliyle TOBB’a tahsis edilmesi sonucu hazırlanan otel, kongre merkezi, liman ve diğer turistik tesislerin mimari çizimini AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaslan’ın eşiyle ortak olduğu Arme Concept şirketi gerçekleştirdi.

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