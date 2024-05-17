İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarında düzenlenen bir askeri hava gösterisi etkinliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Netanyahu, "Refah harekatı pek çok meseleyi çözecek. Sadece onların geriye kalan Tugaylarının yenilgiye uğratılmasıyla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda takviye ve kaçış için kullanılan tünelleri de kapsayacak." dedi.

"YÜZLERCE ASKERİMİZ ÖLDÜ"

Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı saldırısının öngörülememesi sebebiyle istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya da yanıt verdi.

Netanyahu, "Başarısızlıkla ilgili mevzu hükümetin her üyesini ilgilendiriyor. Ancak şu anda tek odak noktamız zafer. Yüzlerce askerimiz bu yüzden öldü.” şeklinde konuştu.