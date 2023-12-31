AKP'nin yerel seçim sloganı belli oldu

Mart sonunda yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin temayül yoklamasını bitiren AKP’de artık hedef başta büyükşehirler olmak üzere belediye başkan adaylarını belirlemek.

Kampanya çalışmalarına başlayan AKP yerel seçimlerde kullanacağı sloganı da buldu.

Kampanyasını “Gerçek Belediyecilik” söylemi üzerine inşa edece olan AKP, seçim süreci boyunca “Türkiye bilir gerçek belediyecilik AK Parti’dir” sloganı ile seçmenler karşısına çıkacak.

Parti içinde propaganda sürecinin başlatılması ve aday tanıtımı için 7-15 Ocak tarihleri ön plana çıkıyor.

74 ADAY AYNI ANDA AÇIKLANACAK

AKP'nin 28'i büyükşehir ve 46'sı büyükşehir statüsünde olmayan il olmak üzere toplam 74 adayının aynı anda açıklanmasının planlandığı 15 Ocak tarihleri öne çıkıyor.

Aday tanıtımına ilişkin 7 Ocak takviminin işletilmesi durumunda bazı büyükşehir belediye başkan adaylarının Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladığı tarih olarak öne çıkan 15 Ocak takviminin işletilmesi durumunda ise adayların Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.