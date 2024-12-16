AKP’ye katılması istenen Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu'ndan ilk hamle geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi.

Davutoğlu, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'deki ekonomik durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“RUH BAKIMINDAN AKP’DEN KOPMADIM”

Ruh bakımından AKP'den hiç kopmadığını söyleyen Davutoğlu, geçmiş ile bir hesaplaşma peşinde olmadığını şu sözler ile aktardı:

“Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim”

AKP'li Birinci'den Ahmet Davutoğlu'na dikkat çeken çağrı

“AK PARTİ ÇATISINDA SİYASET YAPABİLMELERİNİN ÖNÜ AÇILMALIDIR”

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) eski Üyesi Mücahit Birinci, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve AKP'den ayrılan isimler için çağrıda bulunmuştu.

Birinci, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

“Daha önce de ifade ettim. Eleştirileceğimi bile bile yineliyorum. Bu ayrılık yapaydır. AK Parti kurullarının kararlarına disiplinle ram olarak, bu kardeşlerimizin, AK Parti çatısında siyaset yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Milletvekilleri dahil...”