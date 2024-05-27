AKP’yi destekleyen Sinan Oğan’ın Mersin’deki konuşmasını dinlemeye 48 kişi geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
AKP’yi destekleyen Sinan Oğan’ın Mersin’deki konuşmasını dinlemeye 48 kişi geldi

2023'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turda AKP’yi destekleyen Sinan Oğan’ın Mersin’deki konuşmasını dinlemeye 48 kişi geldi.

Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı'nın açılışı, Sinan Oğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı'nın açılışı, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, İl Başkanı Orhan Oğuz Çetinkaya ve partililer tarafından gerçekleştirildi.

Oğan, açılışta açıklamalarda bulunurken, Oğan'ı dinlemeye sadece 48 kişinin dinlemeye geldiği iddia edildi.

"OĞAN'I MERSİN'DE DİNLEMEYE YALNIZCA 48 KİŞİ GELDİ"

Sosyal medya platformu X'te yer alan Milliyetçi Odak adlı hesap, "Polis kayıtlarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 milyonu aşkın oy alan Sinan Oğan'ı Mersin'de dinlemeye yalnızca 48 kişi geldi" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Sinan Oğan, 11 Mart 2023'te Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi tarafından kurulan bir seçim ittifakının cumhurbaşkanlığı seçimi için belirledikleri adaydı. Sinan Oğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakının ortak Cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

Oğan, ilk tur seçimlerinde yüzde 5,17'lik oranla 2.831.208 oy almıştı. Oğan, daha sonra ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

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