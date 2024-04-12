Akraba iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA
Akraba iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Osmaniye Düziçi’de akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Hasan Köken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yer alan Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda akraba olan iki aile arasında çay içtikleri sırada bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma sonucu yaşanan arbedede Hasan Köken, A.K. ve H.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Köken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer iki yaralanın ise yaşamsal tehlikesi bulunmuyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirtilen M.A. ve H.Ş.A.'yı gözaltına aldı.

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