Akrabalar arasında silahlı kavga

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akrabalar arasında silahlı kavga

(AA) Edinilen bilgilere göre, Akdurak Mahallesi'nde Aydın Ç. ile akrabası olduğu öğrenilen İpek Ç. ve Azat O. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın Ç. silahla İpek Ç. ve Azat O'ya ateş açtı.

Olayda 3.5 aylık hamile olduğu öğrenilen İpek Ç. ve Azat O. yaralandı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İpek Ç. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Azat O'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis şüpheli Aydın Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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