Akrabalar arasındaki silahlı kavgada yeğen öldü

Kaynak: İHA
Akrabalar arasındaki silahlı kavgada yeğen öldü
Sinop'ta akrabalar arasındaki silahlı kavgada, amca yeğenini durdurmak için tüfekle ayaklarına ateş açtı. Karnına saçmalar isabet eden yeğen yaşamını yitirdi.

Sinop'un Mertoğlu köyünde iddiaya göre, uyuşturucu etkisindeki Suat Kümeç' (30) ile amcasının oğlu İsmail K. ve onun oğlu Doğan K. arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada, Suat Kümeç, amcasının oğlu İsmail K. ve onun oğlu Doğan K.'ye silahla rastgele ateş etmeye başladı.

O sırada ava giden amca Cemal K. yeğeni Suat Kümeç'i sakinleştirmeye çalıştı.

Cemal K.'nin tüm çabalarına rağmen Suat Kümeç sakinleşmeyince, Cemal K. önce havaya ardından Kümeç'in bacaklarına atel açtı.

Saçmalar karnına isabet alan Suat Kümeç ağır yaralandı. Yaralanan Suat Kümeç olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 1 gün süren mücadeleye rağmen Suat Kümeç, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Suat Kümeç'in ağabeyi Davut Kümeç, 3 yıl önce aynı ayda trafik kazasında ölmüştü.

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