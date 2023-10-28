Akrabaların 'park' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kamyon Parkı Nedeniyle Tartıştılar

Olay, Kemalpaşa Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fahri Çoğul, iş yerinin önüne kamyon park eden akrabası Aşır Özdemir ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fahri Çoğul’un oğlu Çelebi Çoğul da olaya müdahale etti.

Silahla Vurulan Çoğul Hayatını Kaybetti

Kavgada Aşır Özdemir, iş yerinden aldığı silahla Çelebi Çoğul’u vurdu. Evli ve 3 çocuk babası olan Çelebi Çoğul, Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aşır Özdemir ise polise teslim oldu.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aşır Özdemir’in ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayın neden çıktığı ve silahın kimin olduğu araştırılıyor.