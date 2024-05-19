‘Akrabaların sana büyü yapmış’ yalanına inanıp 52 bin lira kaptırdı

Sakarya’da yaşayan bir kişi ailesiyle yaşadığı sorunların çözümüyle ilgili bir dolandırıcıya inanınca başına gelmeyen kalmadı. Kendisini ‘Metafizik uzmanı’ olarak tanıtan dolandırıcı, mağdura ‘Ailen, akrabaların sana büyü yapmış” dedi. Dolandırıcı bununla kalmayıp mağdura akrabalarının isimlerini bile saydı. Sözde uzmana inanan mağdur bankadan 52 bin lira kredi çekerek dolandırıcıya verdi. Üzerindeki büyünün kaldırılacağına inana mağdurun hayatı bundan sonra karardı.

Show Haber’de yer alan habere göre, aradan 1 gün geçmeden dolandırıcılar mağduru bir kez daha aradı. Yapılan büyünün 2 katmanlı olduğunu belirten şarlatanlar 28 bin lira daha istedi. İstemezse de parasını geri iade edeceklerini söyledi. Ancak aile içindeki huzurun bu şekilde sağlanacağını düşünen adam bir daha sözde 'metafizik uzmanı'na ulaşamadı. Dolandırıcıların ağını düştüğünü anlayan adam soluğu savcılıkta aldı.

Mağdur vatandaş yaşadıklarına isyan ederek şunları söyledi:

“Büyüyü bana yapan kişiyi söyledi. Akrabammış. Aile huzurum yerle bir oldu. Başkalarının da aile huzuru yerle bir olmasın. Şu an onu arıyorum ulaşamıyorum. Duygularım yerle bir oldu. Ayakta zor duruyorum.”