Akropolis kapatıldı

Yunanistan Kültür Bakanlığı, aşırı sıcaklar sebebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışanların sağlığını korumak için aldığı tedbirleri hatırlatarak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Parthenon Tapınağı'nın da bulunduğu Akropolis'in, bugün öğle saatlerinde hava sıcaklığının yüksekliği nedeniyle ziyarete kapatıldığı duyuruldu.

Hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen çöl sıcaklıklarıyla birlikte hava sıcaklıklarının 43 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Son on gündür Yunanistan genelinde etkili olan çöl sıcakları sebebiyle, dün itibarıyla halkı ve çalışanları korumak amacıyla hafta sonuna kadar geçerli olacak önlemler açıklanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 16-19 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklıklarının çok yüksek olacağı günlerde, kamu ve özel sektördeki tüm çalışanlar için özel önlemler alınacağını belirtmişti.

Özellikle saat 12.00-17.00 arasında hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması durumunda, açık havada yapılan inşaat, kurye hizmetleri ve ürün nakliyatı gibi işlerin durdurulacağı kararı alınmıştı.

Çarşamba ve perşembe günleri ise 38 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda tersanelerdeki çalışmaların durdurulması istenmişti.

Bu kurallara uymayan işverenlere her bir çalışan için 2 bin avro para cezası kesileceği açıklanmıştı.

Ayrıca, beyaz yakalılar ve memurlar için 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda uzaktan çalışma imkanı sağlanacağı belirtilmişti.