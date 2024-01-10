Aksa Enerji, Senegal’de santral kuracak

Elektrik üreticisi Aksa Enerji, Gana, Mali, Madagaskar ve Kongo’dan sonra Afrika’da yatırımlarına devam edeceğini açıkladı. Aksa Enerji’nin grup şirketleri Aksa Global Investments B.V.'nin bağlı ortaklığı bulunan NDAR Energies SA, Senegal’de yeni bir doğal gaz kombine çevrim santrali kuracak. Tesis, Senegal’in Saint Louis şehrinde 255 MW kurulu güçte olacak. Santral, Senegal’in yerli doğal gazından elektrik üretecek.

Aksa Enerji, NDAR Energies SA’nın hali hazırda Senegal Cumhuriyeti'ne ait elektrik kurumu Senelec ile imzalanmış olan 25 yıllık avroya endeksli sözleşmenin tarafı olduğu ve bu sözleşme kapsamında kurulacak santralde üretilen elektriğin 25 yıl süreyle avroya endeksli fiyattan garantili olarak Senelec’e satışının gerçekleştirileceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı.

8 ülkede 13 santral yatırımıyla 2.700 MW’tan fazla kurulu güce sahip olan şirket, üretim portföyünde coğrafya ve kaynak çeşitliliğini artırmayı öncelikleri arasına aldığını da açıkladı.

YATIRIM KURULU GÜCÜ İKİ KAT ARTIRACAK

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı yeni yatırım hakkında şunları anlattı: “Uluslararası araştırmalar 2025’te Afrika’nın nüfusunun Çin ve Hindistan’ı geride bırakacağını, 2040 yılına kadarki süreçte de dünya nüfusuna eklenecek her iki kişiden birinin Afrika kıtasından olacağını gösteriyor. Biz, kıtanın enerji arz güvenliği ihtiyacını erken evrede keşfedip 2017’de Gana santralimizle ticari üretime başladık. Afrika’da dört ülkede kurulu 546 MW kapasitemiz var. Gana Kumasi ve 2026 yılı içerisinde ticari üretime başlamayı planladığımız Senegal Saint Louis yatırımlarımızla Afrika kıtasındaki kurulu gücümüzü iki kat artırarak 1,151 MW seviyesine çıkaracağız.”

25 YIL SÜREYLE İŞLETECEK

Kazancı, Aksa Enerji’nin 25 yıl süreyle işleteceği 255 MW kurulu güce sahip olacak doğal gaz çevrim santralinin, ülkenin kendi ürettiği doğal gaz ile elektrik üreteceği ilk santral olacağını belirtti. Aynı zamanda bulundukları her coğrafyada gerçekleştirdikleri yatırım ve yerel istihdama verdikleri önemle kalkınmaya destek olduklarının altını çizen Kazancı, sosyal sorumluluk projeleriyle de insana dokunduklarını söyledi. Santral kurulum çalışmalarına hızla başlayacaklarını söyleyen Kazancı, küresel ölçekte ülkelerin enerji arz güvenliklerine ve enerji dönüşümlerine katkı sunabilecek projeleri yakından takip ettiklerinin altını çizdi.