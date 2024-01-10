PTT kıyafetiyle gelip size para vererek dolandırıyorlar. Tapularınız dâhil her şeyi elinizden alıyorlar

Son dönemde üst üste çıkan yeni dolandırıcılık yöntemlerine bir tanesi daha eklendi. Yeni çıkan bir dolandırıcılık şebekesinin PTT çalışanı gibi giyinerek bazı vatandaşların kapısını çalıyor. Dolandırıcıların vatandaşlara “Size devletten 1000 lira gönderildi” diyerek teslimat yapıyor ve imza alıyor. Verilen para gerçek olsa da asıl oyunun vatandaşlardan imza alabilmek için oynandığı öğrenildi.

Alınan imza ile vekalet alan dolandırıcılar, vatandaşların üzerine kayıtlı olan her şeyi alıp üstüne bir de borçlu çıkarıyorlar.

Sosyal medyada yapılan uyarılarda benzer durumla karşılaşanların polise şikayette bulunmaları gerektiğinin altını çizerken asla benzer şekilde imza atılmaması gerektiği vurgulanıyor.