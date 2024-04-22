Akşam arabasını park etti sabah uyandığında şoke oldu. 'Bu durumu daha önce de yaşadık'

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Emre Kanbulat, arabasını; akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Derman Sokak'taki evinin bahçesine park etti. Bir süre sonra aracına gelen Kanbulat hayatının şokunu yaşadı.

Aracın ön camına yorgun mermi isabet ettiğini gören Kanbulat, bu görüntüye isyan etti.

Aracına yorgun mermi isabet eden Emre Kanbulat şu ifadeleri kullandı:

"BU DURUMU DAHA ÖNCE DE YAŞADIK"

"Evimin önüne park ettiğim aracıma yorgun mermi düştü. Biz bunu daha önce de yaşamıştık. Bir arkadaşımızın kızı bu sebepten vefat etti. Evin önünde bizim kızlarımız da var, çocuklarımız da var, buralarda oyun oynuyorlar.

"SİZİN ÇOCUĞUNUZUN DA BAŞINA GELEBİLİR"

Daha duyarlı olsunlar. Bu mermi havada kalmıyor. Bir yere düşüyor. Araba bizim için önemli değil ama çocuklarımızın başına bir şey gelse biz ne yaparız yani? Sizin çocuğunuzun da başına gelebilir. Her şey olabilir. Ama çocuklarımıza bir şey olmasın başka bir şey istemiyorum"