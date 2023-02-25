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Flaş..Flaş.. Aksaray- Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Aksaray- Niğde'de 5. 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden Emirgazi de etkilendi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 13:32
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Aksaray- Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Flaş..Flaş.. Aksaray- Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem
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Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem bildirim uygulaması Lastquake depremin saat 13.27'de meydana geldiğini duyurdu.

Depremden Emirgazi, Aksaray da etkilendi. Niğde Belediye Başkanı olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. 

AFAD DA 5.3 OLARAK AÇIKLADI

AFAD depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyururken merkezini ise Niğde- Bor olarak açıkladı.

KANDİLLİ: 5.2

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre de, 5.2 büyüklüğünde Niğde'nin Bor- Obruk arasında bir deprem meydana geldi.

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI SON DURUMU AÇIKLADI

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir açıklama yaparak, il genelinde olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Özdemir, hasarlı binalarda uzak durulması gerektiğini söyleyerek vatandaşları uyardı. 

 

 

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