Aksaray’da bir hırsız park halindeki 4 TIR'dan 8 akü çaldı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir haftada Paşacık, Aratol, Bahçeli ve Pınar mahallelerinde park halindeki 4 TIR’dan 8 akünün çalınması ihbarı sonrası inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, görüntülerde bir minibüsün, TIR'ın yanına yanaştığını daha sonra araçtan inen kişinin plastik korumayı kırıp aküyü çaldığını tespit etti.

TUTUKLANDI

Şüphelinin, Mustafa Demir isimli şahıs olduğu öğrenildi. Aynı minibüsü dün Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde durduran polis ekipleri, Demir’i aracının içinde gözaltına aldı.

Mustafa Demir, emniyetteki işlemlerinden sonra bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.