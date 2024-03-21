Aksaray’da bir hırsız park halindeki 4 TIR'dan 8 akü çaldı

Kaynak: DHA
Aksaray’da bir hırsız park halindeki 4 TIR'dan 8 akü çaldı
Aksaray’da park halindeki 4 TIR'dan 8 akü çalan Mustafa Demir (34) isimli şahıs, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir haftada Paşacık, Aratol, Bahçeli ve Pınar mahallelerinde park halindeki 4 TIR’dan 8 akünün çalınması ihbarı sonrası inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, görüntülerde bir minibüsün, TIR'ın yanına yanaştığını daha sonra araçtan inen kişinin plastik korumayı kırıp aküyü çaldığını tespit etti.

aku-hirsizi-kamera-goruntulerinden-tesp-29414.jpg

TUTUKLANDI

Şüphelinin, Mustafa Demir isimli şahıs olduğu öğrenildi. Aynı minibüsü dün Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde durduran polis ekipleri, Demir’i aracının içinde gözaltına aldı.

Mustafa Demir, emniyetteki işlemlerinden sonra bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aku-hirsizi-kamera-goruntulerinden-tesp-29414-1.jpg

aku-hirsizi-kamera-goruntulerinden-tesp-29414-1.jpg

aku-hirsizi-kamera-goruntulerinden-tesp-29414-2.jpg

Son Haberler
Trabzon’da Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü Gündem
Trabzon’da Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var Spor
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var
Mideniz hassassa iftardan sonra izleyin: Canlı böceklerin olduğu salatayı afiyetle yedi Video
Mideniz hassassa iftardan sonra izleyin: Canlı böceklerin olduğu salatayı afiyetle yedi
Çanakkale’de 58 suç kaydı olan şahıs tutuklandı Yerel Haberler
Çanakkale’de 58 suç kaydı olan şahıs tutuklandı
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet Siyaset
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı Yerel Haberler
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı
21 ilde Narkoçelik-7 operasyonu: 161 gözaltı Gündem
21 ilde Narkoçelik-7 operasyonu: 161 gözaltı