Aksaray'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı depremzede yaşamını yitirdi

Kaza, saat 18.00 sıralarında Hasas Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Özer Yılmaz yönetimindeki 68 ADV 745 plakalı otomobil, alışverişten dönen Saadet Aytaç’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Aytaç, sürüklendi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aytaç yapılan tüm müdahalelere rağmen Aytaç kurtarılamadı. Polis ekiplerince yapılan incelemede ehliyeti olmayan sürücü Yılmaz gözaltına alındı.

Kazada yaşamını yitiren Aytaç, Kahramanmaraş depreminde yıkılan evinin enkazından oğlunu yaralı çıkardığı, tedavisi sonrası oğlu ve kızı ile Aksaray’a yerleştiği öğrenildi.